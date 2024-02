Qualquer macarronada fica ainda melhor com um molho de tomate caseiro e muito especial. São apenas cinco ingredientes e o segredo está na escolha do tomate. Geralmente, os chefs preferem tomate do tipo italiano, outros preferem o Débora (ou os enlatados pelatti). Além do tipo, algo fundamental é se ater ao amadurecimento do fruto, devendo estar bem vermelho, firme e com aparência saudável. A acidez equilibrada no gosto também deve ser um fator a se avaliar.

Com a receita da família Morici, do Taormina, seu almoço de domingo contará com o molho de tomate perfeito. Confira abaixo e buon appetito!

Ingredientes

1 kg de tomate tipo Débora

1 punhado de manjericão fresco

12 colheres (sopa) de azeite extravirgem

5 dentes de alho

1 colher (sopa) de sal

Preparo

Escolha os tomates maduros, bem vermelhos e firmes. Lave um a um em água corrente. Em seguida retire a ‘tampa’. Os tomates têm de ser cortados em quatro, como pétalas de rosa. Retire qualquer parte escura ou danificada. Se estiver verde por dentro, não serve para o molho. Coloque os tomates em uma panela e leve ao fogo por aproximadamente 15 minutos, para apenas amolecer. Tampe a panela e mexa de vez em quando. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite extravirgem. O azeite ajuda a conservar o molho por mais tempo, depois de pronto. Descasque os dentes de alho e faça cortes verticais, sem parti-los ao meio. Eles vão tirar a acidez do molho. Coloque-os na panela e deixe dourar. Lave bem e seque com papel toalha as folhas frescas de manjericão. Coloque na mesma panela já com o azeite e o alho. Mexa e desligue o fogo. Com a ajuda de uma máquina de passar tomate ou uma peneira, retire toda a polpa do tomate. Semente e pele não serão usados. Não use o liquidificador. Paciência é a palavra-chave para fazer um bom molho. Coloque toda a polpa na panela, acerte o sal e cozinhe por duas horas, sem tampar a panela.

