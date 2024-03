Dia Mundial Sem Carne: 8 mitos sobre veganismo e vegetarianismo

Nesta quarta-feira, 20, é celebrado o Dia Mundial Sem Carne (Great American Meatout Day), que tem como objetivo conscientizar a população sobre os malefícios do consumo de proteína animal e destacar a importância de reduzir ou eliminar seu consumo na dieta, além de alertar sobre os riscos ambientais ao considerar a carne como um produto de alta demanda.

A data pede que no dia de hoje seja evitado o consumo de carne como parte de uma reflexão. As alternativas envolvem vegetais com pratos veganos e vegetarianos.

O Dia Mundial Sem Carne foi criado em 1985, quando foi proposto pela ONG Farm Animal Rights Movement (Farm) e incluído no calendário mundial. O Farm é uma organização internacional sem fins lucrativos que trabalha para promover um estilo de vida vegetariano e a proteção dos direitos dos animais através da educação e sensibilização pública.

Quando se trata de veganismo e vegetarianismo, são vários os mitos e verdades que circulam o tema e os erros acabam se tornando comuns. Assim, o site Sentient Media reuniu os equívocos mais comuns sobre esse estilo de vida para que você não tenha mais dúvidas, confira:

Erros comuns sobre o veganismo e vegetarianismo:

1. “Veganismo e vegetarianismo são a mesma coisa”

O veganismo é muitas vezes mal compreendido como outra palavra para vegetarianismo. Mas enquanto o vegetarianismo é uma dieta, o veganismo é a prática de não consumir quaisquer produtos de origem animal, o que inclui, mas não se limita à dieta.

2. “Produtos de origem animal estão em tudo”

Os produtos de origem animal estão presentes em muitos alimentos, mas não necessariamente em todos os produtos alimentares, sejam eles industrializados ou não.

3. “Mel é vegano”

O mel não é vegano, pois é produzido e armazenado pelas abelhas para seu consumo. Mas há como alternativa o mel de agave.

4. “Os veganos não conseguem obter cálcio suficiente”

Folhas verdes escuras e vegetais crucíferos, tahine, figos secos, amêndoas, soja, grão de bico e algas marinhas são algumas das ricas fontes de cálcio para veganos.

5. “Veganos não consomem proteína suficiente”

Brócolis, espinafre, tofu, lentilha, grão de bico, amaranto, fermento nutricional, espirulina, leite de soja e ervilha são alguns dos alimentos que ajudam os veganos a obter proteína.

6. “Leite de soja é a única alternativa ao leite animal”

Existem várias alternativas ao leite animal, incluindo leite de coco, leite de aveia e leite de amêndoa.

7. “Dietas veganas deixam você fraco”

A proteína animal é comumente considerada necessária para a construção de músculos. Mas vários atletas vegetarianos e veganos são exemplos de que a carne não é tão necessária para isso. As dietas veganas não são apenas saudáveis e nutricionalmente adequadas, mas também proporcionam benefícios à saúde.

8. “Veganos apenas comem salada”

As dietas veganas não envolvem apenas salada e são uma combinação de feijões, frutas, ervilhas, grãos, sementes, nozes, leite vegetal e até junk food, entre outras coisas.