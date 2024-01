Doce de leite: relembre as 3 melhores marcas eleitas em 2023

O doce de leite é um tesouro nacional do Brasil, apesar de também pertencer à cultura e gastronomia dos argentinos e uruguaios. De olho na popularidade do produto, o Paladar realizou um teste às cegas com as 10 marcas mais encontradas nos supermercados.

Na prova, um time de jurados convidados avaliou o uso equilibrado do açúcar, a cor e a textura caramelizada dos doces. Por fim, eles definiram um top 3 com os melhores produtos, confira:

Havanna La Sereníssima Momento Mambo

A marca vencedora foi a Havanna, que apresentou um doce de leite saboroso, bem caramelizado, que lembra a textura do doce de leite argentino. Logo em seguida, o La Sereníssima e o Momento Mambo, ficaram em segundo e terceiro lugar respectivamente, apresentaram sabor e textura na medida certa.

Para saber mais sobre o ranking com todos os doces de leite testados pelos especialistas, leia a matéria completa.