Doce de leite: a cor do produto, disponível no mercado, influencia no sabor?

O doce de leite é famoso mundialmente, com um grande destaque para os argentinos, uruguaios, e claro, os brasileiros.

Em um teste às cegas realizado pelo Paladar com um grupo de jurados para avaliar qual a melhor marca do mercado, a confeiteira Paula Cimini, do perfil @thecookieshop, explicou qual a diferença entre o doce de leite opaco e doce mais brilhante.

A jurada contou que, geralmente, o doce mais brilhante, possui mais glucose na receita.

Já a chef Marcia Garbin, da Gelato Boutique, informou que a cor do produto não possui nenhuma relação com a qualidade do doce, e vai de acordo com a preferência de quem consome, além disso, os doces mais escuros, possuem adição de bicarbonato na composição.

Após o teste, a melhor marca do mercado, segundo os especialistas, é a Havanna (R$ 39,63, embalagem com 420 g). O produto foi o favorito do ranking, classificado como um doce de leite saboroso, bem caramelizado, que lembra a textura do doce de leite argentino. Perfeito para recheios por ser um produto mais firme.

