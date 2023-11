Doce ‘Mil-Caron’ é a nova sensação gourmet; saiba onde comer

A Carolina Molena, dona da Mil Confeitaria, gosta de fazer invenções e juntar receitas de doces para criar novos sabores. Tanto que já juntou suas sobremesas com as dos chefs Renata Vanzetto e Lucas Corazza, com o sorvete da Artisano Gelato e com biscoito da Ooey Cookie.

Agora, a confeiteira aposta em uma nova invenção que promete ser deliciosa. Junto com a colega Mayra Toledo, da May Macarons, ela lançou o mil-caron, ou may-folhas (R$ 7,50 a unidade ou R$ 43 a caixa com 5).

Em azul-tiffany e cor-de-rosa, o doce tem como base biscoitinhos de farinha de castanha-de-caju e não de amêndoas, como os clássicos macarons franceses. O recheio divide-se em uma camada de ganache de baunilha (sabor mais vendido na Mil Confeitaria), uma de massa folhada caramelizada e mais outra de ganache de caramelo. Segundo Carolina, o novo doce híbrido ficará disponível até o Natal.

