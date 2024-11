A série de livros Harry Potter ganhou uma exposição em São Paulo e conta com muitas surpresas, como os doces inspirados na saga, que já virou filme.

As criações são do confeiteiro Lucas Corazza e um dos destaques é o ovo dourado do livro Cálice de Fogo. Para saber tudo sobre a criação dos doces, leia a matéria de Chris Campos.

Parceria com confeitaria Dulca

Uma sobremesa com casquinha de chocolate pincelado de dourado, recheado com uma camada fininha e intensa de pistache e geleia de frutas vermelhas, ácida e deliciosa. O doce é uma das especialidades do café premium da exposição em parceria com a confeitaria Dulca. Além dos doces, o espaço conta com lanches salgados, como empanadas, sanduíches, e pizzas.

Ao Paladar, Roberta Ferraro, proprietária da Dulca, contou que pensou em Lucas Corazza para fazer os doces assim que recebeu o convite para abrir o café na exposição. “Ele ficou responsável pelos doces exclusivos do café e nós oferecemos toda a estrutura para que ele pudesse realizar a confeitaria inspirada na saga Harry Potter”.

Preço das sobremesas

Os doces custam em média R$ 50 reais. Corazza justifica o valor alto devido as negociações com empresas envolvidas na exposição, como a Warner e a própria J.K. Rowling, autora dos livros da saga Harry Potter. “Trinta por cento do lucro do café fica direto para as corporações ligadas à grife Harry Potter, ainda tem a taxa altíssima de aluguel na Oca, por isso optamos por um modelo premium no café”, explicou.

Cardápio de doces inspirados em Harry Potter

Além do ovo dourado, o confeiteiro criou outros doces inspirados no universo Harry Potter. Também chamam atenção uma deliciosa cheesecake em formato de queijo, com casquinha de chocolate branco, recheio cremoso de cream cheese e um delicado doce de goiaba.

Outro destaque é o bolo Floresta Proibida, releitura do clássico Floresta Negra. A versão de Corazza tem toda uma experiência visual, mas o que surpreende é o recheio de mousse de chocolate com ganache branca e amarenas. E tem ainda o sonho da Dulca recheado com as cores das quatro casas de Hogwarts.

Onde

O café premium inspirado em Harry Potter segue em funcionamento até março de 2025, quando termina a exposição realizada na Oca, no Parque do Ibirapuera.