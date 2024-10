Saiba tudo sobre ‘Harry Potter: Bruxos da Confeitaria’, reality culinário da Max

Em mais uma criação derivada do universo Harry Potter, a saga dos bruxos agora será tema de um reality show culinário. Harry Potter: Bruxos da Confeitaria estreia no dia 14 de novembro, na plataforma de streaming Max, prometendo sobremesas deliciosas, cenários mágicos dos filmes e convidados especiais.

'Harry Potter: Bruxos da Confentaria' será apresentado pelos irmãos James e Oliver Phelps, que viveram os gêmeos Fred e George Weasley nos filmes. Foto: Divulgação/Max

PUBLICIDADE James e Oliver Phelps, os irmãos que interpretaram Fred e George Weasley nos filmes, serão os apresentadores da atração. O júri também conta com os chefs de cozinha Carla Hall e Jozef Youssef. Quanto às participações especiais, aparecem Warwick Davis, que viveu o Professor Flitwick nas telas, Evanna Lynch, que foi Luna Lovegood, e Bonnie Wright, a Gina Weasley. O programa foi gravado nos estúdios Warner, na Inglaterra, em cenários já conhecidos - e adorados - por quem acompanhou a saga nos cinemas: o Salão Principal de Hogwarts, o Banco Gringotes, a Floresta Proibida e até a Plataforma 9 ¾.

Os competidores do reality serão divididos em equipes. A cada semana, devem criar receitas temáticas, inspiradas por elementos do universo bruxo. O resultado será avaliado pelo sabor, mas também pela aparência. A equipe campeã receberá o Wizards of Baking Cup, além de destaque em novo livro de culinária de Harry Potter.

No trailer divulgado pelo Max, é possível ver algumas das criações um tanto quanto ambiciosas produzidas durante o programa. Confira:

Além do streaming, Harry Potter: Bruxos da Confeitaria também será exibido no canal Discovery Home & Health, com episódios semanais, a partir de 18 de novembro, às 22h15.