Drunch é próxima tendência nos restaurantes brasileiros? Descubra o que é

Provavelmente, você já se deparou com pratos no cardápio que abrangem café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Esses, na verdade, são os estilos tradicionais e amplamente conhecidos, mas ultimamente novas nomenclaturas estão tomando conta dos restaurantes acompanhadas de diferentes conceitos, como o drunch.

Segundo o portal O Tempo, o nome refere-se a junção das palavras lunch (almoço) e dinner (jantar), dando origem ao drunch. O conceito, é claro, acompanha a nomeclatura: é uma refeição que geralmente ocorre no final da tarde e inclui alimentos que estão presentes tanto no almoço quanto no jantar.

Talvez você ainda não tenha lido ou escutado falar sobre o drunch, porque na verdade ele ainda é popular apenas em países fora do Brasil. No entanto, como tendências alimentares se espalham ao redor do mundo com facilidade, possa ser que o drunch chegue aos restaurantes brasileiros.

Jantar às cegas

Uma outra experiência incomum, e que ganhou primeiro destaque internacional, foi o jantar às cegas. Os participantes têm seus olhos vendados durante a refeição, permitindo que aromas, texturas e outros sentidos praticamente se tornem a atração principal da degustação. Leia mais aqui.

Timeleft

Você conhece o timeleft? Ainda nessa tendência de novos conceitos, esse aplicativo promete promover encontros gastronômicos entre os usuários com personalidades compatíveis, e por isso ficou conhecido como ‘’tinder da gastronomia’' quando chegou ao Brasil. Entenda como funciona.

Food to Save

Outro aplicativo que chegou para inovar no campo da gastronomia e pode se tornar uma tendência no mercado, assim como o drunch, é o Food to Save, que tem como objetivo vender alimentos que, embora estejam próximos do vencimento, ainda estão perfeitos para consumo. Confira como funciona.