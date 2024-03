Jantar às cegas: saiba como funciona a experiência que aguça outros sentidos

O ‘Dining in the Dark’ (jantar no escuro) é um estilo gastronômico de refeição que já percorreu diversos estados brasileiros, como São Paulo e Rio de Janeiro, e está conquistando popularidade entre o público.

Essa experiência vai além de simplesmente saborear uma refeição à mesa. Durante o jantar, os participantes têm seus olhos vendados, permitindo que aromas, texturas e outros sentidos praticamente se tornem a atração principal.

Segundo o portal Estado de Minas, como descreve a pesquisadora Daniela Kohn, uma das realizadoras desde 2007, por meio do Cozinha Nômade, o evento é uma verdadeira ‘‘gastroperformance’':

‘‘É uma proposta artística onde cada participante pode mergulhar no próprio corpo através dos alimentos e dos estímulos oferecidos’'.

As vendas geralmente são realizadas pela empresa parceira, Fever Up, variando de acordo com o estado escolhido para sediar o evento, como no caso do Madame Geneva (BH), da historiadora Isabel Leite.