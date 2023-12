Em vídeo de despedida, Daniel Redondo revela gratidão por Helena Rizzo

Num vídeo transmitido pelo Facebook em 2016, o renomado chef Daniel Redondo anunciou sua decisão de deixar o Maní, restaurante que co-fundou ao lado da sua então mulher, a chef Helena Rizzo, após 11 anos de dedicação.

“Maní para mim é minha família, amo eles, amo Giovana de mais, Pedro de mais, Helena, juntos tivemos uma história incrível, Rafa, para mim eles são minha família”, declarou Redondo.

Na ocasião, após participar de uma degustação de ovos de Páscoa do Paladar, onde avaliou cerca de 60 opções, Daniel aproveitou a oportunidade para conversar com a editora Patricia Ferraz.

Na época, aos 39 anos, Redondo compartilhou seu desejo de tirar um ano sabático para explorar novas experiências e se dedicar a projetos pessoais. Apaixonado por corridas e viagens, expressou seu plano de participar de maratonas, começando pela Espanha, sua terra natal.

“Eu gosto muito de correr, de viajar, e estou com um projeto de correr cinco maratonas em cinco continentes”, afirmou.

Mesmo durante esse período afastado do cenário gastronômico, o chef enfatizou que não abandonaria totalmente a cozinha. Sua intenção era interagir com pessoas de diferentes continentes e explorar as diversas culinárias locais.

Daniel Redondo faleceu na última sexta-feira (24), aos 46 anos, em decorrência de um trágico acidente de trânsito. A entrevista completa está disponível no Facebook do Paladar, clique aqui para assistir.

