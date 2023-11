Saiba quanto custa comer no El Celler de Can Roca, restaurante comandado por Daniel Redondo

Na última sexta-feira (24), o mundo da gastronomia sofreu uma enorme perda com o falecimento do chef espanhol Daniel Redondo, aos 46 anos, em um acidente de moto. Reconhecido por sua habilidade culinária, ele deixou sua marca em diversas cozinhas prestigiadas mundialmente, incluindo o El Celler de Can Roca, onde trabalhava atualmente.

Duas vezes nomeado o melhor restaurante do mundo (em 2013 e 2015), o estabelecimento prestou uma emocionante homenagem a ele em seu Instagram. “Que talento descomunal. Nascido para cozinhar. Uma pessoa perseverante, talentosa”, destacou o El Celler de Can Roca, na rede social.

Situado em Girona, Espanha, o El Celler de Can Roca não é apenas um marco na carreira de Redondo, mas também um expoente da alta gastronomia. Com três estrelas Michelin, o restaurante traz o melhor da cozinha moderna.

Não é de admirar que seja quase impossível conseguir reservas. As reservas são feitas com até 11 meses de antecedência – abertura à meia-noite do dia 1º de cada mês – não havendo nenhuma mesa disponível no futuro próximo.

Para aqueles sortudos que conseguem uma mesa, o El Celler apresenta um menu criativo inspirado nas memórias de infância dos três irmãos Roca: Joan, o chef, Josep, o sommelier, e Jordi, o confeiteiro, de acordo com o The World’s 50 Best Restaurants.

O preço médio por pessoa é de US$ 215 (cerca de R$ 1054). Já o menu degustação sai a partir de US$ 240 (R$ 1176). O restaurante oferece almoço e jantar de terça a sábado. As reservas podem ser feitas no site do El Celler de Can Roca.

*Os valores foram apurados em 26/11/23.

