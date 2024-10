Quais os erros mais comuns na hora de preparar fraldinha e como evitá-los?

A peça da alcatra, situada na parte traseira do boi, dá origem à fraldinha, uma peça que pode ser mais explorada na culinária, tanto em receitas quanto para um delicioso churrasco. Ao Paladar, Adriano Pedro, pitmaster e especialista em carnes do Rac-Coon Smoke House, explicou tudo sobre essa paça.

A fraldinha é uma carne saborosa e macia, dependendo da qualidade. O rápido tempo de preparo quando grelhada é um destaque, porque nesse caso a peça serve como uma alternativa prática na rotina.

Para aproveitar essas características, é necessário evitar os erros comuns no preparo da fraldinha. Você sabe quais são eles? O especialista menciona dois pontos importantes para considerar e evitar:

Tempo de grelha: a fraldinha fica pronta rapidamente na grelha, então é preciso se atentar ao tempo para que a peça chegue ao ponto desejado. Ponto da carne: assim como a maminha, a fraldinha também tem seus sabores evidenciados quando não é tão passada.

Receitas com fraldinha

Além de incluir a fraldinha no churrasco, você também pode aproveita-la em receitas saborosas, facilmente preparadas no dia a dia. Veja a seguir três receitas com fraldinha:

Fraldinha na AirFryer

A panela elétrica é uma opção para quem deseja ter um preparo rápido, além de mais saudável, porque não usa óleo durante o cozimento. Ao final, deixe a carne descansar por 5 minutos e pode cortar para servir. Veja a receita completa aqui.

Fraldinha na AirFryer Foto: Giulia Cucio

Fraldinha marinada

Essa peça é acompanhada de Chutney de tomates, que adiciona um toque especial e autêntico, mas sem deixar de extrair os principais aspectos da carne: maciez e suculência. Veja a receita completa aqui.

Fraldinha marinada com chutney de dois tomates ensinado por Carla Pernambuco Foto: Roberto Seba/Estadão

Fraldinha com crosta de café e especiarias

Agora, para quem quer apostar em uma receita diferente, essa é uma excelente alternativa. A camada de café e especiarias na fraldinha parece complicada, mas na verdade é fácil de ser preparada. Veja a receita completa.

