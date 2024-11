Como escolher fios de ovos frescos e sem conservantes?

Os fios de ovos são perfeitos para enfeitar receitas salgadas e também ficam divinos quando acompanham sobremesas. O doce é um preparo tradicional português e, ao longo do tempo, se tornou um ingrediente típico natalino.

Com as festas chegando, muitas pessoas começam a se organizar para fazer bonito nas datas comemorativas. E, para que você possa escolher os fios de ovos da melhor forma, o Paladar conversou com André Sinisgalli de Barros, administrador da Doces Celina, doceria especializada no doce.

Preste atenção na qualidade dos fios de ovos

Antes de adquirir o produto, tenha certeza de que ele é feito com ovos de qualidade. É necessário que ele apresente frescor. Além disso, a técnica de produção é essencial para bons fios de ovos, assim como a sua calda.

“Um bom fios de ovos tem que ter uma calda no ponto ideal para manter os fios suculentos, não ser açucarada - o que ocasiona fios secos e quebradiços. A espessura também importa, devendo ser com fios finos e de cor mais amarelada”, afirma o especialista.

Como comprar fios de ovos frescos?

Em primeiro lugar, verifique a lista de ingredientes no rótulo. Isso é importante para garantir um produto livre de conservantes. O ideal é ter apenas dois ingredientes na composição: ovos e açúcar. Também vale observar a aparência do produto e conferir se a calda demonstra estar açucarada.

Receita de peru com fios de ovos

Os fios de ovos são estrelas na ceia de Natal e podem ser usados de diversas formas. Uma das receitas mais comuns com o ingrediente é o tradicional peru. A receita fica ainda melhor com o molho de mel e vinho tinto. Veja a receita completa aqui.