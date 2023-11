Especialista ensina o jeito certo de armazenar a maionese

A maionese é um produto diverso que pode ser feito em casa ou encontrado nas prateleiras do mercado. No entanto, é importante saber conservar o produto e ficar atento à data de validade, principalmente quando feito em casa.

Segundo Thiago Koch, chef e empresário à frente do Bullguer, o jeito certo de conservar a maionese é na geladeira, porém há diferença na data de validade. “Se for feita com ovo cru, a data de validade da maionese é de 24 horas. Caso usar o ovo cozido, são 48 horas. Porém, o ideal mesmo é aproveitar para saboreá-la fresca, porque é um produto feito para consumo praticamente imediato”.

