Especialistas testam e elegem a segunda melhor maionese do mercado; confira

Essencial na salada de batatas, no hambúrguer ou em outras receitas, a maionese é um molho à base de ovos e/ou óleo vegetal de origem francesa que faz parte dos produtos que quase sempre marcam presença na geladeira da maioria das casas brasileiras.

Embora seja fácil de preparar uma maionese caseira, muitos optam pela maionese industrializada pela praticidade e grande durabilidade do condimento que está disponível em diversas versões nas prateleiras dos supermercados. E foi pensando nesse público que o Paladar reuniu especialistas para testar oito marcas afim de saber quais delas oferecem melhores experiências ao consumidor.

Cada um dos produtos foi degustado às cegas, tanto em bolachas de água e sal quanto em pequenas porções puras, levando em consideração critérios como sabor, textura e cor, e o júri chegou à conclusão de que a segunda melhor marca de maionese do mercado é a Hemmer.

A fabricante fica logo atrás da Heinz no ranking por oferecer uma maionese de sabor ácido, levemente adocicada, com textura ultra lisa, aroma forte e uma boa dose de untuosidade, sendo agradável ao paladar. Para conferir a lista completa, bem como os detalhes da avaliação dos jurados, confira ‘Qual a melhor maionese do mercado?’, por Chris Campos.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.