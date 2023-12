Especialistas apontam qual é o melhor leite de amêndoas do mercado

Um grupo de especialistas com um paladar apurado se reuniu para uma missão saborosa: eleger o melhor leite de amêndoas do mercado! Essa degustação às cegas, organizada pelo Paladar, teve um toque especial com a presença de gourmets e nutricionistas como Patrícia Helú, Bruno Sindicic, Edvânia Soares, Luana Budel e Paulo Lemos.

Com suas colheres prontas e papilas gustativas afiadas, o júri mergulhou em um mar de amêndoas para avaliar cada marca. Eles se concentraram em critérios que fazem a boca salivar: o sabor que faz você querer mais um gole, a coloração que encanta os olhos, a descrição da embalagem que conta a história do produto, e a densidade que promete uma experiência cremosa e rica.

E quem levou a medalha de ouro? “A tal da castanha”! Com seu sabor inigualável e textura perfeita, conquistou os corações (e paladares) dos jurados, destacando-se entre as oito marcas competidoras. A Ades, com sua consistência e sabor equilibrados, garantiu um honroso segundo lugar, enquanto a Nature´s Heart, apesar de seus esforços, fechou o pódio.

Para os aficionados por culinária e amantes de leites vegetais, não deixem de conferir o artigo completo de Chris Campos no Paladar. Ele traz aquela pitada extra de informações e dicas para escolher o leite de amêndoas perfeito para seu café da manhã ou receita favorita!