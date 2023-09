Especialistas avaliam se vale a pena pedir sushi em casa; confira

Os sushis a 1 real nos aplicativos de delivery dão o que falar, no primeiro semestre de 2023, foram contabilizados mais de 23 milhões de pedidos de sushi via iFood no país, a maior parte aos finais de semana. Com isso, muito sushiman passou a se esforçar para entregar em casa algo que se aproximasse da experiência do balcão.

Segundo o Paladar, o Imakay, por exemplo, que já figurou no Michelin, tem combos de sushi e sashimi a partir de R$ 99 (com 14 peças) e porções de ussuzukuri (o carpaccio nipônico) de salmão ao molho ponzu e azeite trufado por R$ 58. Ou seja, um produto de qualidade, que ao chegar em casa, não terá a mesma qualidade. Mas, o chef do restaurante se frustra com a perda do calor no trajeto, porém segue orgulhoso da viagem via Rappi dos peixes que ele cura no restaurante, como o atum.

Foi pensando nisso que, Fábio Shinagava, sushi master do Grupo Nakka criou seu próprio delivery. Além disso, para o Aima, ele também criou uma plataforma própria, para que eles tenham controle de todo o processo e a marca possa ousar mais ainda na preparação dos pedidos para os consumidores.

Curte gastronomia?

