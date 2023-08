Você conhece o sushi mais caro do mundo?

O menu Kiwami Omakase, reconhecido pelo Guinness Book como o sushi mais caro do mundo Foto: Guinness World

O “Kiwami Omakase” é um combinado com 20 peças de sushi. Composto por niguiris, dois sashimis e dois makis. Todos os sushis são dispostos sobre uma tábua, e uma folha de ouro é adicionada sobre os alimentos para dar o toque final.

O diferencial está na seleção dos ingredientes: Caviar beluga, moela de filhote de peixe, carne de rabo de baleia-sei, camarão tigre e enguia do mar são algumas das iguarias usadas nos sushis do combinado.

A gastronomia japonesa não costuma ser barata, mas um restaurante de Osaka extrapolou todos os limites com seu novo combinado. O Sushi Kirimon entrou para o Guinness Book com um omakase que custa mais de 350.000 ienes - equivalente a cerca de 11.000 reais. Saiba mais sobre o sushi mais caro do mundo na matéria do Paladar.