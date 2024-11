Especialistas testam 10 marcas de carvão vegetal e elegem a melhor

As marcas Faixa Preta, Swift e Divininho se destacaram como os melhores carvões vegetais do mercado após se qualificarem em todos os testes do Paladar Testou.

Quando comparados com outros concorrentes, as três marcas se destacaram por serem extremamente acendíveis, terem uma ótima potência de brasa e seu fogo ter uma durabilidade maior do que as da concorrência.

A chef Ligia Karazawa, o pitmaster Bruno Panhoca Do Rac-Coon Smoke House, o chef assador Lierson Mattenhauer Jr, do Xepa, e a jornalista Danielle Negasse foram selecionados para o teste as cegas de várias marcas de carvão vegetal.

O teste foi feito com 10 churrasqueiras, o fogo foi aceso em todas ao mesmo tempo, o processo foi feito igual em todas as marcas para não prejudicarem o carvão. Esse foi o top 3 após os testes:

Top 3

Swift Divininho Faixa Preta

Swift

A amostra é feita com madeira de reflorestamento e entregou boas torras de bom tamanho, que faz brasa rapidamente, formando um lindo fogo e, cerca de 1h30, estava no ponto mais alto de calor.

Divininho

Ótima atuação desse carvão que é feito de 100% eucalipto, por pouco, não ganhou o primeiro lugar. Com pedaços longos, largos, com boa densidade e bem secas, foi aceso rapidamente e, mesmo depois de 1h30 de brasa, ficou firme e conseguiria aguentar mais uma leva de carne.

Faixa Preta

A embalagem mostra que é um produto que não agride ecologicamente o meio ambiente. A marca ficou bem avaliada: o fogo foi rapidamente acendido, conseguiu atingir uma forte brasa, e, após 1h30, assegurada assar mais uma boa quantidade de carne. Isso tudo só foi possível por sua tora, secas e de boa dimensão.

Picanha Foto: ByAmerica - stock.adobe.com

