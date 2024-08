Especialistas testam e elegem as 3 melhores marcas de macarrão sem glúten

Uma degustação às cegas realizada pelo Paladar com especialistas elegeu as melhores marcas de macarrão sem glúten do mercado. Essa classificação ocorreu entre 12 opções de massa espaguete dessa categoria disponíveis aos consumidores, que foram preparadas seguindo orientações descritas nas embalagens e servidas puras e ao molho sugo.

A partir dessa preparação, cada marca foi avaliada em critérios como capacidade de aderência ao molho, sabor, textura e aparência. Segundo a matéria de Cintia Oliveira, três se destacaram:

3º lugar: Farfalle

A Farfalle, marca especializada em massas sem glúten feitas com farinha de arroz e cúrcuma, apresentou um espaguete de boa textura e elasticidade adequada, ficando em terceiro lugar no pódio.

Espaguete sem glúten da marca Farfalle ficou em terceiro lugar. Foto: Leo Martins Foto: Leon Martins

2º lugar: Renata

O espaguete da marca Renata ficou na segunda colocação devido sabor agradável, com uma massa, à base de farinhas de arroz e de milho, que permanece com os fios inteiros após o cozimento e adere perfeitamente ao molho.

Espaguete sem glúten da marca Renata ficou em segundo lugar. Foto: Leo Martins Foto: Leon Martins

1º lugar: Urbano

Em primeiro lugar, o espaguete sem glúten da Urbano conquistou o paladar dos especialistas pelo sabor neutro, boa textura e elasticidade, fechando com chave de outro ao aderir muito bem ao molho.

O espaguete sem glúten da Urbano foi a preferida do júri Foto: Leo Martins/ Divulgação

Quem mais consome massa sem glúten?

De acordo com informações da matéria da Cintia Oliveira, as melhores marcas de macarrão sem glúten geralmente são direcionadas para pessoas portadoras da doença celíaca e os intolerantes ao glúten, mas podem ser consumidas pelo público em geral.

O macarrão sem glúten é fabricado com farinha de arroz com farináceos em substituição a farinha de trigo, se tornando ideal para esses grupos específicos mencionados. Na prática, é necessário escorrer a massa um pouco antes e consumir logo depois de fazer.