Especialistas testam e elegem a segunda melhor cerveja sem glúten do mercado; descubra

A cerveja é uma das bebidas mais consumida por brasileiros, mas há um grupo de pessoas que não pode ingerir o produto por conta da intolerância a glúten. Pensando na dificuldade desse público que não pode consumir esse composto (corresponde a 1% da população mundial, segundo a OMS), o Paladar foi em busca das melhores cervejas sem glúten.

Jurados convidados pelo Paladar experimentaram às cegas seis opções de cerveja do tipo Lager, levando em conta sete critérios: aspecto visual, formação e persistência da espuma, aroma, sabor, carbonatação, aftertaste (retrogosto) e drinkability (se a cerveja é fácil ou difícil de ser bebida).

Dessas cervejas, os especialistas elegeram um top 3 e a Michelob Ultra ficou em segundo lugar, perdendo apenas para a Farrapos Sem Glúten - Pilsen.

Com corpo baixo e alta carbonatação, a ultra light lager apresentou ótima drinkability. Um dos jurados destacou que a cerveja é “sem defeitos”, outro, porém, afirmou que “é sem personalidade” por conta do amargor baixíssimo e do aroma (frutado) e sabor muito leve. Ingredientes: água, malte de cevada, arroz e lúpulo; teor alcoólico: 4,2% (R$ 4,99, 350 ml).

