Especialistas elegem marca gaúcha como a cerveja sem glúten nº 1 do mercado; confira

A cerveja é uma das bebidas mais consumidas do Brasil, mas há um grupo de pessoas que não pode ingerir o produto por conta da intolerância a glúten. No entanto, existe uma solução para esse problema e cervejas sem glúten podem ser adquiridas no mercado.

Pensando na dificuldade desse público que não pode consumir esse composto (corresponde a 1% da população mundial, segundo a OMS), o Paladar foi em busca das melhores cervejas sem glúten em mercados, lojas físicas especializadas e sites.

Jurados convidados experimentaram às cegas seis opções de cerveja do tipo Lager. Eles levaram em conta sete critérios: aspecto visual, formação e persistência da espuma, aroma, sabor, carbonatação, aftertaste (retrogosto) e drinkability (se a cerveja é fácil ou difícil de ser bebida).

Das cervejas testadas, os especialistas escolheram a ‘Farrapos Sem Glúten - Pilsen’ como a melhor. A pilsen sem glúten da cervejaria gaúcha conquistou o primeiro lugar no pódio por entregar aroma com sutil equilíbrio entre cereal e lúpulo, boa carbonatação, amargor equilibrado e bom corpo. Ingredientes: água, malte de cevada, lúpulo, levedura e estabilizante INS 405; teor alcoólico 4,8% (R$ 27, 600 ml). Para saber o ranking completo das cervejas sem glúten, leia a matéria completa.

TQ SÃO PAULO 04.10.2023 CADERNO2 PALADAR Teste de cervejas sem glúten. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas, inclusive com cerveja, que podem ser replicadas em casa, confira aqui.