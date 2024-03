Especialistas sugerem as 3 melhores harmonizações de vinho com ovo de Páscoa; confira

A Páscoa chegou e, como de costume, são os chocolates que fazem sucesso nessa época. E uma bebida que harmoniza muito bem com esse doce é vinho. Por isso, a coluna Le Vin Filosofia foi atrás dos rótulos que melhor harmonizam com o melhor ovo de Páscoa eleito pelo Paladar.

Em degustação às cegas, jurados escolheram o ovo Ferrero Collection como o melhor de chocolate ao leite encontrado nos supermercados. Ele foi descrito como o mais brilhante, com sabor marcante, equilibrado, feito com cacau de boa qualidade e o açúcar mais discreto.

Para combinar o chocolate ao vinho, foram selecionados no total 11 vinhos de estilos e propostas diferentes.

Após avaliação, o time de especialistas em vinho escolheu 3 vinhos que harmonizam perfeitamente com o chocolate campeão, confira:

Crasto Ruby Reserve - Douro, Portugal (R$ 149, na Qualimpor)

PUBLICIDADE

Exuberante na taça, com muitas frutas vermelhas, potente, com muito álcool (20%) e persistente e equilibrado com a sua acidez. Traz uma boa harmonização, por similaridade. O vinho é um pouco mais doce do que o chocolate, mas os dois se equilibram no paladar e as características do vinho combinam com as do chocolate.

Sandeman Tawny 10 anos - Porto, Portugal (R$ 556, na Zahil)

Da categoria tawny, de envelhecimento em grandes toneis, traz aromas mais complexos de frutas secas, como amêndoas e castanhas, notas de baunilha e caramelos. Com 20% de álcool, é mais elegante que o Ruby, consegue escoltar o doce do cacau pelo seu corpo, mas os aromas pouco se encontram, sugerindo que a harmonização poderia funcionar melhor com um chocolate com castanhas.

Lucarelli Primitivo 2022 - Puglia, Itália (R$ 89,90, na Casa Flora)

Traz notas de frutas vermelhas muito maduras, quase doce, é intenso, nos aromas e no paladar, encorpado e com taninos macios e sensação de muito álcool (são 13,5%). A explicação da combinação está no corpo do vinho, que ampara o chocolate, e na sensação de doçura no paladar do tinto.

PUBLICIDADE

Para saber como outros vinhos selecionados se saíram na harmonização com o chocolate, leia a matéria completa na coluna Le Vin Filosofia, de Suzana Barelli.