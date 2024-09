Testamos 10 marcas de sorvete de chocolate do mercado; conheça a melhor

Existem fatores que influenciam a qualidade de um sorvete. Entre esses fatores, está a matéria-prima, a escolha da gordura e a proporção entre peso e volume, como mencionaram especialistas ao Paladar durante um teste às cegas para descobrir o melhor sorvete de chocolate do mercado.

Por esse motivo, vale dar uma espiada com cautela no rótulo de uma embalagem de sorvete, nesse caso o de chocolate, para identificar qual apresentará qualidade. No entanto, mesmo assim, a dúvida pode perdurar. Para te ajudar a escolher o melhor sorvete de chocolate do mercado, o Paladar divulgou um teste com especialistas.

Teste às cegas

Dez marcas foram selecionadas para serem avaliadas quanto ao sabor, aroma, textura e aparência, que funcionaram como critérios básicos. Especialistas também consideraram outros quesitos, como cremosidade e quantidade de gordura na boca.

Todos os sorvetes foram experimentados às cegas, ou seja, sem que os especialistas soubessem quais marcas estavam avaliando. Após várias colheradas e observações anotadas, uma marca de sorvete de chocolate saiu campeã no teste:

Melhor sorvete de chocolate do mercado

Essa marca foi a Artisano, que agradou ao paladar dos especialistas e recebeu o Selo Paladar. O sorvete de chocolate da Artisano se destacou pela textura cremosa, sabor intenso de chocolate com dulçor equilibrado e notas lácteas, aroma de cacau e coloração intensa.

O sorvete de chocolate da Artisano foi o campeão do teste às cegas Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Não foi apenas uma marca que ficou com um bom título. Embora não tenham ficado em primeiro lugar, a Freddo Gelateria e St. Marche se destacaram no pódio, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Veja todas as marcas avaliadas.

Sorvete de chocolate é popular mesmo?

Sorvete de chocolate é um dos mais populares das prateleiras do supermercado. Mas esse fator não fica apenas na teoria, porque, na prática, ele é o preferido dos brasileiros, segundo a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABS). Isso significa que são litros e litros produzidos por ano para atingir a demanda de compra, especialmente no verão.

