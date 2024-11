Espinafre pode evitar envelhecimento cognitivo? Saiba os benefícios e veja receitas

O consumo diário de folhas verdes, como espinafre pode adiar em até 11 anos o envelhecimento cognitivo, segundo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Rush, em Chicago, juntamente com o Centro de Pesquisas em Nutrição Humana, de Boston.

Folhas verdes combatem declínio cognitivo

De acordo com a descoberta, a ingestão dos nutrientes do espinafre e outros alimentos de coloração verde está associada a taxas mais lentas de declínio cognitivo. Investigações posteriores também indicaram que a filoquinona, luteína e folato presentes nesses ingredientes provavelmente são a fonte desse efeito no declínio cognitivo, como mostra a matéria de Marcelo Levites, no blog Viva mais e melhor do Estadão.

Discurso verdadeiro

Com essa evidência, o discurso que estamos acostumados a escutar desde crianças se comprova. Incluir vegetais e folhas verdes na alimentação é uma boa escolha para quem quer viver melhor. Não é preciso muito e receitas simples do dia a dia podem ficar deliciosas com esses elementos, especialmente com espinafre, que pode ser usado em cremes, saladas e recheios.

Receitas com espinafre

Creme de espinafre

O complemento perfeito para acompanhar as suas carnes, esse creme de espinafre é delicioso e é perfeito para quem deseja manter uma alimentação saudável. Veja a receita completa.

Quiche de espinafre

Essa receita de quiche de espinafre é ideal para servir como lanche, entrada ou mesmo jantar. Fácil de fazer, você também pode incluir queijo para trazer mais cremosidade. Veja a receita completa.

Lasanha de espinafre com ricota

A lasanha de espinafre com ricota é uma opção deliciosa e leve. A combinação do vegetal, cheio de vitaminas, com o creme de ricota, cria camadas de sabor e textura. Além de ser saudável, é uma escolha versátil que agrada tanto vegetarianos quanto quem procura uma alternativa às lasanhas tradicionais. Veja a receita completa.