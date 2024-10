Esses dois alimentos são perfeitos para o lanche da tarde; veja benefícios e receitas

Manter uma boa alimentação não diz respeito somente ao quanto se come, mas também aos horários. Comer de 3 em 3 horas é necessário para garantir o bom funcionamento do corpo, e evitar excessos.

De tarde bate aquela fome, e com ela a dúvida, o que comer para saciar e se manter na dieta? Segundo especialistas, inserir frutas e queijos, além de um combo delicioso, pode ser um golaço nutricional. Leia mais sobre em reportagem do Estadão.

As frutas, especialmente, são necessárias para quem busca uma alimentação mais saudável. Ricas em vitaminas e outros nutrientes, quanto mais variar, melhor! Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a indicação é consumir, no mínimo, cinco porções (400g) de frutas, verduras e vegetais por dia.

Fruta com queijo: por que essa combinação é tão boa?

As frutas, em geral, apresentam poucas calorias e são ricas em vitaminas. E, quando acompanhado do queijo, trazendo o doce e o salgado para o lanche da tarde, é ainda melhor para o organismo. Priorize frutas com maior quantidade de fibras e secas, como tâmara, damasco, ameixa uvas-passas, por exemplo, e queijos com menos quantidade de gordura, como minas frescal, cottage, ricota.

Essa combinação prolonga a sensação de saciedade e evita que a fome apareça tão rápido. As substâncias se ligam à água e formam uma espécie de gel, o que estende o tempo da digestão. A dupla ajuda no controle glicêmico

