A melhor cerveja saborizada do mundo em 2024 segundo o World Beer Awards

Você já experimentou cerveja saborizada? Essa categoria incorpora ingredientes diferenciados à receita tradicional, alterando o sabor da bebida. Na edição de 2024 do World Beer Awards, a Necessary Evil conquistou o título de melhor cerveja saborizada do mundo.

Produzida pela Thornbridge Brewery, na Inglaterra, a cerveja se destaca na categoria ao realçar nuances amadeiradas e envelhecidas em seu sabor, combinadas com um teor alcoólico de 13%.

O rótulo, que lembra uma garrafa de vinho, destaca as cores preto, branco, azul e dourado, com esta última sendo a principal, pois com ela está escrito o nome dessa cerveja reconhecida internacionalmente.

Além de abranger a cerveja saborizada, o World Beer Awards também elegeu as melhores cervejas do mundo de outras categorias, como cerveja preta, sem ou com baixo teor alcoólico, cerveja clara, de trigo e mais.

Cerveja preta

Falando em outra categoria, a melhor cerveja preta do mundo, segundo a premiação, é a Dragon, que se destacou pelas características suaves e 6% de teor alcoólico, além de um rótulo que reflete a bebida, com predominantemente cores escuras. Relembre nesta matéria completa.

World Beer Awards

O World Beer Awards elege anualmente diversas cervejas de países ao redor do mundo, considerando ingredientes, sabor e estilo. As cervejas são avaliadas primeiro dentro do país de origem e as melhores passam para a etapa internacional, sendo então julgadas por especialistas para definir as melhores cervejas do mundo.

Método inovador para resfriar cerveja

Sendo a melhor cerveja saborizada do mundo ou outa categoria, cerveja boa é cerveja gelada, como diz o ditado. Um laboratório português criou o GELA Cooling, um método inovador que resfria cerveja em apenas 12 minutos, graças ao material do rótulo, feito de fibras de celulose. Essa é uma proposta nova no mercado, atendendo ao público que prefere a cerveja gelada. Leia mais sobre o assunto aqui.