Família real: chef revela proibição de Kate e William com os filhos na hora de comer

Família real: confira a proibição de Kate e William para os filhos na alimentação Foto: Stefan Wermuth/EFE

Darren McGrady, ex-chef da família real, contou algumas coisas sobre a criação e regras que Kate Middleton e o príncipe William têm com seus três filhos: George, Louis e Charlotte. Uma das principais proibições, é que as crianças não podem comer na mesma mesa que os pais durante as férias e jantares oficiais.

Para ter essa autorização, eles precisam alcançar uma determinada idade, até aprender a conversar formalmente, para acompanhar a família nas refeições. Enquanto não sabem se comportar adequadamente na mesa de jantar, as crianças comem no berçário com as babás. Essa regra também se aplica aos feriados importantes, como o Natal.

Quando William e Harry eram crianças, a família precisava insistir muito para que eles comessem vegetais e os chefs acabavam escondendo os alimentos nos pratos. Mas, a princesa Diana, costumava levar os filhos para comer em fast food.