Famoso chef chinês é acusado ofender o país com a gastronomia; entenda

Wang Gang, um chefe chinês que tem milhares de seguidores nas plataformas digitais, teve que pedir desculpas e retirar uma receita do ar depois de se envolver em uma polêmica, acusado de um insulto por meio da gastronomia. Como assim? A gente esclarece:

Tudo começou com um vídeo publicado sobre como cozinhar arroz frito com ovo. Acontece que a história por trás desse ingrediente, feito dessa forma, possui um histórico. Nesse caso, relembra a história de Mao Anying, um oficial militar morto durante a Guerra da Coreia.

A história popular conta que Mao foi atacado pelos inimigos norte-americanos em 1950, no dia 25 de novembro, quando escolheu fazer arroz frito com ovo e a fumaça indicou a localidade do soldado em guerra, o que culminou na morte do militar naquele momento.

Por isso, os moradores da China consideram um insulto por parte de Wang gravar um vídeo no mês da morte de Mao, fazendo coincidentemente o mesmo prato que teriam levado ao seu fatídico destino.

De acordo com informações do portal The Guardian, o chefe chinês apagou a receita e citou que ‘’como chef’', ‘’nunca mais’' iria fazer arroz frito. Anteriormente, em 2018 e 2020, Wang publicou a mesma dica perto do aniversário de morte de Mao, o que também gerou a revolta do público.

