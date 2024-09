Como deixar o feijão preto mais nutritivo sem comprometer o sabor?

O feijão preto é um ingrediente tipicamente comum na culinária brasileira, seja para complementar o arroz ou entrar em cena como protagonista em uma feijoada. Embora seus grãos sejam repletos de benefícios, é possível deixar esse alimento ainda mais nutritivo sem comprometer o sabor - pelo contrário, adicionando um toque especial.

Esse truque foi ensinado ao Paladar pelo chef Marco Aurélio Sena, do Tantin Bar, em meio a dicas de preparo. Na prática, você pode deixar o feijão mais nutritivo adicionando legumes durante o seu cozimento, como abóbora, beterraba e cenoura.

‘’São perfeitos para tornar o feijão ainda mais nutritivo e dão uma cor linda quando fica pronto também’', menciona o profissional, em um tópico da matéria completa que abrange truques para preparar o feijão.

Como conseguir o sabor?

Embora esses legumes possam adicionar um sabor especial ao feijão, outra parte do segredo está no acréscimo de outros elementos, como ervas e especiarias. O chef sugere usar cebola, alho, páprica doce ou defumada e folha de louro para temperar o feijão preto, garantindo um alimento saboroso, nutritivo e com aroma marcante.

Truques no preparo do feijão preto

Existem outros truques que você pode apostar quando for preparar o feijão preto. Selecione apenas os grãos de feijão que estão inteiros, descartando os quebrados, furados e aqueles que boiam quando imersos em água. Antes de colocá-los de molho, esses grãos precisam passar pela higienização em água corrente, para então ficar na águam no mínimo, oito horas. Confira outros.

