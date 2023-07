Festa da Polenta em São Paulo tem intuito de resgatar cultura local

26ª Tradicional Festa da Polenta de Piracicaba resgata a cultura local Foto: imagem: reprodução do instagram @bar

A Festa da Polenta de Piracicaba, aconteceu no estado de São Paulo, no último domingo (23). Em sua 26ª edição, o evento é uma celebração típica para os imigrantes da zona rural da cidade, na colônia trentino-tirolesa de Santa Olímpia. A festa tem como intuito manter vivo o dialeto, gastronomia e costumes deixados pelos antepassados.

De acordo com o G1, a programação do evento, desde 2010, é voltada para manter viva a tradição local. Na gastronomia, polenta brustolada feita na chapa e servida com queijo, e cucagna, uma fritada de ovos, cebola, queijo, tomate e linguiça caseira foram os carros-chefes do evento.

A festa contou com aproximadamente 700 voluntários que trabalharam na cozinha e na montagem da estrutura, além da preparação de doces e pães para serem comercializados na cafeteria do bairro. Jovens e crianças também ajudaram na preparação como resgate financeiro para o local.