Festival Bar em Bar: confira a programação do evento que celebra a comida de boteco

Com a participação entusiasmada de 22 bares de diversos bairros e cidades, o aguardado festival Bar em Bar retorna à região de Campinas. A segunda edição regional, que celebra o melhor da comida de boteco, tem seu início marcado para esta quinta-feira, dia 26, e se estenderá até 12 de novembro, apresentando pratos especialmente criados para esta versão de 2023. Organizado e promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o Bar em Bar tem como objetivo encorajar os associados a conceberem petiscos e drinks originais, convidando amigos a se reunirem em mesas de bar e promovendo a excelência gastronômica no setor.

A estreia do Bar em Bar em Campinas ocorreu no final de 2019, atraindo uma multidão tanto na abertura quanto no encerramento realizado no Centro de Convivência. Além disso, o festival levou um grande número de campineiros e moradores locais aos estabelecimentos participantes ao longo do evento.

Nesta edição, o festival irá premiar o melhor petisco e o melhor drink, eleitos por um corpo de jurados especializados. Os participantes que visitarem e votarem em pelo menos cinco bares concorrerão a um voucher no valor de R$ 1.000,00.

O Festival Bar em Bar acontece simultaneamente em 15 estados brasileiros, chegando à sua 17ª edição. Celebrando a diversidade culinária do país, o evento oferece uma experiência rica em sabores, apresentando petiscos inéditos e deliciosos, criados exclusivamente para a ocasião. A edição nacional contará com a participação de cerca de 600 estabelecimentos.

O Bar em Bar é uma iniciativa da ABRASEL RMC, que, em mais de 12 mil estabelecimentos, gera mais de 50 mil empregos diretos na região, sendo responsável por 35% do Produto Interno Bruto (PIB) do turismo regional.

PUBLICIDADE

Restaurantes Participantes em 2023: A Selva, Alma Bar e Restaurante, Américo, ARK25 Bar, Banana Café, Bar Candreva, Bar Candreva Valinhos, Bar do Bigodi e da Tia Eli, Bar Santa Genebra, Boteco Vidotinho, Boteco Vidotinho – John Boyd -, Brazilian Bar, Cantinho Cambuí, Consagrado’s Brew Garden, Djando Brew House, Dom Brejas, Home BBQ, Maria Maria Restaurante, Ramalho Experience BBQ, Rock & Soul Music Bar, Sàla 575 e Praia Norte Sul.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.