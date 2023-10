Paola Carosella revela como conheceu seu namorado: ‘Foi minha última alternativa’

Aos 48 anos, Paola Carosella compartilhou os detalhes de como conheceu seu namorado, o fotógrafo Manuel Sá, durante sua participação no videocast “Desculpa Alguma Coisa” de Tati Bernardi. A renomada apresentadora e chef de cozinha relembrou o primeiro encontro com o baiano, marcando seu primeiro relacionamento público desde o término de seu casamento com Jason Lowe.

Segundo o portal O Dia, a chef contou que eles se conheceram em aplicativo de relacionamentos, e desde então, tiveram diversos encontros. Além disso, ela diz “O Manuel foi minha última alternativa. Eu falei: ‘tá bom, essa é a última vez e depois chega’”.

Durante a conversa, Paola não poupou elogios ao fotógrafo com quem assumiu o relacionamento em outubro do ano passado: “Baiano, charmoso, encantador, de bom coração, seguro de si, e extremamente feliz”, declarou a chef.

Receitas testadas e aprovadas

