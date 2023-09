Festival da Primavera: Confira a programação completa do evento que terá entrada gratuita

O Festival da Primavera ocorrerá na Praça 22 de Janeiro, em São Vicente, começando na sexta-feira, 22 de setembro, e finalizando no dia 22 de outubro. O evento funcionará das 17h às 22h nas sextas-feiras e das 12h às 22h aos sábados e domingos.

Segundo o Diário do Litoral, a gastronomia será um dos grandes destaques. Chefs renomados estarão presentes, oferecendo uma variedade de pratos como arroz primavera, frango primavera, costela de chão, costela no bafo, pão com pernil e coxinha de costela. Além disso, os visitantes poderão degustar chopp artesanal, tanto o tradicional quanto opções frutadas.

Para aqueles que desejam contribuir, haverá um ponto de coleta para doações de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições assistenciais locais.

