‘Filho’ de Jacquin no Masterchef Brasil vence a prova e Ana Paula Padrão acusa: ‘Nepotismo’

Na última terça-feira, 6, na tela da Band, o participante João Vitor que tem como apelido “filho de Jacquin”, apresentou um cheescake de aveia com calda de tangerina. A primeira prova da noite foi realmente colocar aveia nos pratos de forma criativa.

Durante a revelação do vencedor, Helena Rizzo pronunciou em francês: “O pequeno filho do Jacquin”, na sequência rasgou elogios ao participante. “A cheescake muito bonita, executada”, contudo, no meio das falas da chef, a apresentadora Ana Paula Padrão acusou a vitória de nepotismo, em tom de brincadeira.

Érick Jacquin também deixou sua impressão: “É a primeira vez que ele não vai a eliminação” e depois João Vitor recebeu o seu PIN. “Esse Pin calou a boca de algumas pessoas que duvidavam de mim, agora abre o olho”, alertou o jovem durante a entrevista.

Quem foi o eliminado da semana?

Larissa foi eliminada no 11º episódio do MasterChef Brasil 2024. Ela não obteve bons resultados na primeira prova da noite e também falhou na prova de eliminação, recebendo duras críticas, diferente do “filho de Jacquin”.

Em um primeiro momento a jovem entregou um nhoque de batata com aveia e lula aos jurados. Jacquin definiu como “horrível”. Na prova de eliminação ela precisou fazer um pani puro. Fogaça avaliou seu resultado final como: “pastelzinho de feira”.

