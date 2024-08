Érick Jacquin lança espumante exclusivo com edição limitada de garrafas

Érick Jacquin e Casa Perine lançaram juntos o Espumante Erick Jacquin por Casa Perine, um exclusivo espumante natural Branco Brut. Esta edição limitada contará com apenas 12 mil garrafas.

De acordo com Gilberto Amendola, colunista do Estadão, o chef compartilhou um pouco mais sobre a novidade, contando mais sobre as harmonizações ideias para o seu espumante. “É perfeito para oleaginosas, frutos secos, queijos e fiambres de cura média”, iniciou o chef.

Além disso, o jurado do MasterChef citou que combina também com peixes e carnes brancas, temperos à base de ervas ou molhos de intensidade moderada, como bechamel, ou de azeite de oliva com vinho branco. Jacquin aproveitou e falou mais sobre o sabor da sua bebida exclusiva. “É agradavelmente marcante, com boa acidez, volume e cremosidade”, revelou.

Enquanto o espumante do Érick Jacquin ainda não está no mercado, confira algumas receitas para harmonizar com a bebida.

Pato assado na panela à moda antiga do Jacquin

Pato assado do Jacquin Foto: Marcelo Barabani

O chef compartilhou que o espumante combina com carnes brancas, por isso, o seu famoso pato assado é uma alternativa de receita. Com um preparo bem elaborado, não se assuste com a quantidade de passos do prato. Confira no link.

Peixe cozido com tomate e vinho branco

Peixe cozido com tomate e vinho branco. Foto: Codo Meletti/Estadão

Outra alternativa é um peixe cozido com tomate e vinho branco que fica pronto em menos de 20 minutos. O preparo em si conta com três passos. Confira neste link.

Os melhores espumantes brasileiros

No exemplo da Chandon, que acaba de completar 50 anos, um relato do que deve ser a produção brasileira de espumantes em 2024 Foto: JULIANO PALMA

Além do lançamento de Érick Jacquin, se você é fã de espumantes, confira os favoritos da 13ª edição do “Concurso do Espumante Brasileiro” realizado em Garibaldi. Um destaque interessante é que seis dos rótulos premiados são de estilo mais adocicado. Veja mais detalhes neste link.