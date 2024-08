MasterChef 2024: eliminada no 11º episódio chora com críticas dos chefs; assista

Larissa foi eliminada no 11º episódio do MasterChef Brasil 2024 desta terça-feira, 6, após não apresentar bons resultados na primeira prova da noite e tampouco na prova de eliminação, recebendo duras críticas por seus pratos.

Destaque negativo: aveia e pani puri

Na primeira prova da noite, os competidores precisaram incluir a aveia em um prato criativo. Larissa apresentou um nhoque de batata com aveia e lula, mas não agradou aos jurados. ‘’Horrível’', disse Érick Jacquin. ‘’Destaque negativo’', acrescentou Henrique Fogaça concluindo essa avaliação.

Com isso, Larissa caiu na prova de eliminação e precisou enfrentar um desafio ainda maior: o pani puri, uma massa suflada acompanhada de recheios como batata, grão de bico e especiarias típicas da culinária indiana.

Mas a competidora também não conseguiu se sair bem e já começou a se emocionar antes mesmo do seu prato ser avaliado. Larissa não se aproximou tanto da receita de pani puri, e acabou entregando um ‘’pastelzinho feira’', comentou o chef Henrique Fogaça.

Além dela, Laura esteve entre os piores pratos da noite por também ter feito um aperitivo semelhante a um pastel. No entanto, Laura soube trabalhar melhor os sabores do prato, então Larissa teve que deixar o programa e não conteve as lágrimas.

Muita estrada...

Apesar dos pratos terem sidos duramente criticados, Larissa recebeu palavras carinhosas dos chefs e de Ana Paula Padrão, que a acalmaram naquele momento, alegando que perder faz parte desta competição e da vida, mas que um futuro inteiro ainda estava em aberto. ‘’Você tem muita coisa pra aprender, muita estrada’' disse Helena Rizzo.

