Filme da Barbie: onde encontrar ‘comida rosa’ em Curitiba?

A boneca americana está mais famosa do que nunca, o lançamento do filme Barbie, que estreia nesta quinta-feira (20) nos cinemas brasileiros, deixou o mundo cor de rosa, desde transporte público até restaurantes.

De acordo com o portal Bom Gourmet, alguns restaurantes de Curitiba aderiram ao tema Barbiecore e além de decorar os estabelecimentos, acrescentaram ‘comidas rosas’ aos cardápios. Confira:

Barbie Cake e Chocolate Quente Rosa - Caffè Per Tutti

Caffè Per Tutti lança Bolo e Chocolate Quente inspirados na Barbie Foto: Imagem: reprodução do instagram @cpertutti

O Barbie Cake é composto com massa de pão de ló cor de rosa, recheada com brigadeiro de bicho pé e finalizado com buttercream e brigadeiro de bicho de pé. Além disso, é confeitado com glitter comestível. Já o Chocolate quente é preparado com chocolate branco, morango e nesquik, e decorado com chantilly.

O Barbie Cake custa R$22,00 e estará disponível no dias 20, 21 e 22 de julho. O chocolate quente possui três tamanhos: P (R$8,00), M (R$16,00) e G (R$21,00).

O café está localizado na Alameda Carlos de Carvalo, 625, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 9h às 20h.

Chocobomb Barbie Edition - Catherine Fine Teas

Catherine Fine Teas lança bomba para leite inspirada na Barbie. Foto: Imagem: reprodução do instagram @catherine.fineteas

A Chocobomb Barbie é uma esfera de chocolate cor de rosa recheada com um blend de chá pink de ervas e frutas. Quando adicionado ao leite quente, a esfera se abre liberando o sabor e aroma. Além disso, o glitter também foi adicionado.

A novidade pode ser encontrada por R$25,00, na loja Catherine Fine Teas, localizada na Rua General Mário Tourinho, 1733, sala 901.

Chocolate Curitidoce - Cuore di Cacao Chocolateria

Chocolate Curitidoce é relançado para receber filme da Barbie. Foto: Imagem: reprodução do instagram @cuoredicacaochocolateria

O chocolate inicialmente foi criado para celebrar o aniversário do passeio turístico e gastronômicos pelas confeitarias de Curitiba. E, agora, retornou para o catálogo até o final de setembro.

A barra é feita com chocolate branco com framboesa, morangos e confeitos de açúcar, chegando na cor rosa sem corantes artificiais, e sim com hibisco e framboesa. A barra de 50g custa R$19,90.

A loja da Cuore di Cacao Chocolateria está na Rua Fernando Simas, 347. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 18h.

Combo BK Barbie - Burger King

O Pink Burger vem com molho rosa sabor defumado, a Batata do Ken vem embalagem especial em formato de concha e o Shake da Barbie com Donut. Foto: Imagem: Burger King

Para promover a estreia do filme, o Burger King lançou o Pink Burger, um sanduíche composto por pão brioche, cheddar, carne, bacon e molho rosa defumado. Acompanha batatas fritas. Além disso, os amantes do filme, podem comprar o Shake da Barbie, que é um milkshake com massa de baunilha, nesquik e donut com cobertura de chocolate rosa e branco.

Frappe da Barbie - GoCoffe

Em parceria exclusiva com a marca da boneca, a rede de cafés GoCoffe lançou o Frappe da Barbie, cor de rosa, com sabor tutti-frutti e calda de glitter. Disponível por R$30,00 em todas as unidades da rede pelo país.

Mezzaluna e Spaghetti - L’a Artigiana Pastificio

Massas inspiradas na Barbie fazem sucesso na região. Foto: Imagem: reprodução do instagram @lartigianapastificio

Inspirada pelo movimento Barbiecore, a casa de massas artesanais L’Artigiana Pastificio, criou porções de mezzaluna e spaghetti cor de rosa para cozinhar em casa.

Com recheio de presunto de Parma com parmesão e mussarela, a Mezzaluna da Barbie tem a massa tingida com pitaya e as decorações com flor azul, cúrcuma e semolina. O Spaghettu da Barbie possui massa colorida com pitaya.