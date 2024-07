Cerveja e chocolate combinam? Cidade de SP promove experiência gastronômica que pode te surpreender

Você sabia que cerveja e chocolate podem combinar? Embora pareça uma degustação incomum, essa combinação proporciona uma experiência sensorial única que a cervejaria Baden Baden, de Campos de Jordão (São Paulo), está promovendo.

A cidade turística de SP é uma das mais requisitadas para aproveitar as férias de julho, pelo seu destaque no inverno, e essa é uma oportunidade para combinar lazer e gastronomia.

Segundo a matéria de Chris Campos, trata-se de uma experiência semelhante a uma degustação que inclui chocolate belga e rótulos da cervejaria, combinadas por sommelière de cervejas por trás toda a criação.

Outro ponto atrativo da cervejaria é que, na compra do ingresso, você participa de um tour onde são apresentados diversos detalhes da história deste negócio no mercado, fundado nos anos 1990.

Cerveja já foi usada como medicamento?

O médico Juan Manuel publicou o trabalho ’Opúsculo sobre la cerveza’, no qual ele buscou compreender a fabricação da cerveja, composição específica e conversou com aqueles que a utilizavam para tratamentos de saúde, porque era o que acontecia com frequência em 1827. Entenda.

Jurado avalia uma das 13 marcas de cerveja puro malte durante o teste de Paladar Foto: Daniel Teixeira

