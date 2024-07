Você sabe o que é uma cerveja session?

Água, levedura, malte e lúpulo formam uma mistura muito conhecida ao longo da história da humanidade, a cerveja, que é até hoje uma das bebidas mais consumidas no mundo todo. Por ser muito popular, é comum que hajam diferentes tipos por aí, como frutada, preta, sem glúten, com variados níveis de álcool, sem mencionar os tipos, que determinam o modo de fabricação e, por conseguinte, corpo, aparência e sabor das cervejas. E se você é um dos muitos consumidores da bebida, é provável que já tenha se deparado ao menos uma vez com o termo ‘cerveja session’, ou ‘session beer’, mas sabe o que isso significa?

De acordo com o site da Allagash Brewing Company, ‘session’ não indica tipo, mas sim que a cerveja em questão tem um teor mais baixo de álcool (que é abaixo de 4% ou 5%).

Características

Além de ser baixa em álcool, a cerveja session é considerada mais leve - isto é, menos encorpada -, e por isso é ideal para dias mais quentes. Não possuem muito malte, tampouco muito lúpulo; são menos amargas e fáceis de beber, com sabor equilibrado.

Quais tipos podem ser session?

Embora tenha características definidas, o conceito ‘session’ pode sofrer certas modificações para alguns cervejeiros, entretanto alguns tipos de cerveja podem se enquadrar no termo, como por exemplo pilsen, pale ale, witbier, gose, blonde, berliner weiss, kolsch e hefeweizen.

