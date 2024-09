Nesta terça-feira, 10, foi ao ar mais mais um episódio da 11ª temporada de MasterChef Brasil 2024, na categoria dos cozinheiros amadores. Após não agradar os jurados, a eliminada da vez foi Gabriela Cunha.

Primeira prova

Durante a primeira prova, os participantes foram colocados sobre total pressão em um desafio que eles precisavam contar com a sorte. Eles tinham que preparar um bombom de alcatra, mas em apenas cinco minutos.

Para ajudar os cozinheiros a não pirarem, cada um teve a chance de rodar a roleta da sorte para descobrir quanto tempo seria acrescido ao já estipulado, além da quantidade de itens que eles poderiam escolher no mercado.

As opções se dividiam em 10 minutos a mais com sete ou oito ingredientes, 20 minutos com cinco ou seis produtos, ou 30 minutos e três ou quatro alimentos adicionais. Quem foi bem, subiu ao mezanino, enquanto os que entregaram os piores pratos foram direto para a prova de eliminação.

Segunda chance

Quem não conseguiu subir ao mezanino, mas não foi tão mal, ganhou uma segunda chance com o preparo de três maçãs do amor. A ideia era que os participantes que apresentaram receitas medianas no primeiro desafio fizessem o caramelo perfeito - considerado um dos terrores da gastronomia - para não precisar ir para a eliminação.

Ao final da segunda prova, os chefs selecionaram os melhores doces, enquanto aqueles que não acertaram o ponto do caramelo se juntaram aos piores da etapa anterior para encarar a fase decisiva.

Prova de eliminação

No desafio eliminatório, os cozinheiros tinham que criar um prato vegetariano onde a couve-flor fosse a grande protagonista. Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça queriam que os cozinheiros mostrassem a criatividade para elaborar um bife da hortaliça com pelo menos um molho e um acompanhamento. Depois de não entregar um bom resultado, Gabriela Cunha deixou o avental do MasterChef Brasil 2024.