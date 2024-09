Masterchef Brasil 2024: Jacquin tem reação inesperada com prato de participante

Os participantes do MasterChef Brasil 2024 tiveram que enfrentar, no décimo quinto episódio do programa, o desafio de entregar um prato bem elaborado com ingredientes de dois países. José Roberto conseguiu unir Brasil e França e conquistar o coração de Érick Jacquin.

O participante entregou um Ilê Flottante com compota de caju, pimenta de cheiro e farofa de castanha, trazendo ovos nevados que são comuns na França combinados a elementos típicos do nordeste brasileiro.

Embora estivesse apreensivo, José Roberto recebeu apenas elogios dos três jurados. Em especial, Érick Jacquin, que o cumprimentou com um aperto de mão. ‘’Parabéns. Você representou os dois países. Maravilhoso. Os dois países que eu amo estão aqui, dentro da sua comida’', disse o chef.

José Roberto ainda foi escolhido pelos jurados como o participante que apresentou o melhor prato nessa prova de eliminação, dedicando essa vitória para sua família. ‘’Obrigado, pessoal!’’, declarou.

Assista

PUBLICIDADE

Eliminado do 15º episódio

Embora José Roberto tenha se destacado na prova de eliminação, Lucas acabou desagradando os jurados ao apresentar um caldo agridoce com tucupi, uma fusão da gastronomia brasileira e a chinesa, que, na verdade, não representou tanto essas nacionalidades. Portanto, Lucas foi o eliminado do décimo quinto episódio.

Primeira prova

Antes da prova de de eliminação do MasterChef Brasil 2024, que definiu qual participante deixaria a competição, todos participaram da primeira prova da noite, que ocorreu em grupo. Os times azul e laranja precisaram entregar uma torre de croquembouche, e a equipe laranja saiu campeã. Relembre o episódio.