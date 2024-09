Na última terça-feira foi ao ar o o décimo quinto episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil 2024, na categoria dos cozinheiros amadores. E a noite foi marcada por tensão na cozinha após os competidores serem divididos em equipes no primeiro desafio do episódio.

Cada um dos grupos precisou montar uma torre de croquembouches, tradicional doce francês. Em determinado momento da prova alguns participantes acabaram se desentendendo e discutindo.

Tensão na cozinha MasterChef

Giorgia ficou furiosa com João Vitor após ele deixar o caramelo da receita queimar. “Se o João queimar mais um caramelo, eu vou derreter ele na panela”, anunciou a cozinheira.

Outra dupla também se desentendeu. Andréia ficou incomodada com a lentidão de Pietro. “Quem é a capitã desse time afinal de contas?”, questionou a gaúcha, que liderava uma das equipes.

Prova de eliminação

A equipe que não se saiu bem na primeira prova precisou encarar um desafio de fusão de países, em que a derrota significava uma eliminação direta do programa. Após a degustação dos jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin, Lucas foi o eliminado da vez.

O seu prato precisava juntar a gastronomia brasileira e a chinesa, no entanto, Lucas não conseguiu mesclar de forma harmônica as duas culinárias.

Relembre o décimo quarto episódio

Na última semana, o programa foi um pouco diferente e participantes que já tinham sido eliminados retornaram à cozinha MasterChef Brasil 2024 para uma repescagem. Ao final das competições da noite, os jurados surpreenderam o público e deixaram com que duas participantes retornassem a disputa: Andréia e Larissa. Confira aqui.