Grupo Heineken anuncia nova bebida para o Carnaval 2024

O Grupo Heineken quer ampliar o leque de inovações no segmento ready to drink (RTD) e anunciou sua mais nova aposta para o Carnaval de 2024, a Amstel VIBES.

Com teor alcoólico de 7,9% (maior que o da cerveja tradicional, que gira em torno de 5%), a bebida é um destilado com aroma natural de fruta, disponível inicialmente em dois sabores: limão e uma mistura de morango com melancia.

A partir de novembro, o produto já deve estar nas prateleiras dos principais pontos de venda na região Sudeste do país. A latinha de 269 ml, em cor neon que brilha no escuro, tem preço sugerido de R$ 5,99, segundo a Exame.

