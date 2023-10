Heineken lança bar flutuante em cima do rio Pinheiros, em São Paulo

Neste sábado, 30, passa a funcionar a mais nova iniciativa lançada pelo selo de cervejas Heineken: um bar flutuante acima do rio Pinheiros (SP). O estabelecimento é temporário e ficará disponível somente até o dia 29 de outubro, com entrada franca, mas controlada por agendamento.

O intuito da iniciativa inusitada é chamar a atenção para as condições do rio que foi poluído há decadas e é um dos mais importantes da capital. “O nosso objetivo central é provocar o paulistano a repensar no uso do rio e também ajudar. Toda a receita gerada com a venda de bebidas e de comidas no bar vai ser revertida para a SOS Mata Atlântica, nossa parceria”, diz o CEO da Heineken, Maurício Giamellaro, que espera arrecadar cerca de R$ 1 milhão.

Além do chope Heineken (que será vendido por R$ 15 na versão com álcool e por R$ 12 na versão sem álcool), o estabelecimento contará com uma carta de drinques especiais e petiscos, com preços que variam entre R$ 29 e R$ 67, conforme aponta a revista Exame. O bar pode ser acessado através da via expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, e os interessados em visitá-lo podem reservar horários no site oficial da Heineken floating bar.

Receitas testadas e aprovadas

