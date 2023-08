No The Town, chope será só Heineken e, o primeiro, custará R$ 18

A empresa Heineken anunciou uma estratégia com o The Town para vender chope antecipadamente. Quem quiser garantir seu abastecimento dias antes de ir ao Autódromo de Interlagos deve entrar no aplicativo do próprio The Town e buscar pela área Bar Heineken. Ao comprar assim, o fã pode retirar as bebidas em qualquer ponto de venda da cerveja patrocinadora do festival ou usar a fila do ‘chope express’, as ‘beer stations’, apenas para pessoas que efetuaram compras pelo aplicativo.

Lollapalooza: chope a R$ 15 Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

Não haverá, no entanto, desconto no preço. “Será o mesmo cobrado a quem comprar no the Town”, informou a assessoria de imprensa. Ao entrar na área do app chamada “garantir aqui meu chope Heineken com antecedência”, o interessado vê uma lista de preços. Na primeira compra, o chope sai por R$ 18 e vem com um copo para ser reutilizado. A partir de então, os seguintes sairão por R$ 15. O serviço já está ativado.

Se é um preço caro? A assessoria informou ao jornal que não tinha, até esta quinta (24), a informação sobre o tamanho do copo. Em geral, nesses festivais, são 300 ml. Não é um absurdo se comparamos a outros festivais, como o Lollapalooza e o Rock in Rio, que cobravam os mesmos R$ 15 em suas edições mais recentes. Se formos ao mercado, óbvio, a diferença é absurda: uma lata de 350 ml da Heineken, em grandes redes, gira em torno de R$ 4.

Show de Jão, em 2022: atração volta a um grande festival Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

A reportagem testou o aplicativo (para baixar, basta procurar por ‘aplicativo The Town’). Ao menos na tarde desta quinta, 24, o cadastro podia ser feito de forma bem rápida e sem travamentos. As primeiras informações falam dos line-ups de cada dia, com a escalação de cada palco. Logo abaixo, um ícone leva a uma lista dos brinquedos para agendamentos (tirolesa, roda gigante, montanha russa e megadrop) e, na sequência, vêm informações sobre The Town, O Musical, uma aposta do empresário Roberto Medina. Mais abaixo e se vê o “Bar Heineken”.

O pagamento poderá ser realizado por cartão de crédito ou PIX. Caso a bebida não seja consumida, o valor será reembolsado no mesmo modelo da compra efetivada.