O que acontece se você guardar legumes e verduras úmidos? Descubra como armazenar esses alimentos

Os legumes e verduras são parte importante na hora de cozinhar, especialmente porque contribuem para uma alimentação saudável e contribuem com muitos nutrientes para o corpo. No entanto, a tarefa de armazenar as hortaliças nem sempre é das mais simples.

Para te ajudar a cuidar e guardar os legumes e verduras da forma correta, o Paladar conversou com especialistas que ensinaram alguns truques para evitar o desperdício e preservar os alimentos por mais tempo. Confira mais dicas na matéria de Renata Mesquita.

Guarde as verduras sempre secas

O grande inimigo das verduras é a umidade e, quanto mais água, mais rápido a sua alface, rúcula ou mesmo a salsinha podem estragar. Para o dia dia, o ideal é lavá-las, depois secá-las, deixando-as bem secas para então armazenar em vasilhames bem fechados, que protejam do frio direto. Além disso, prefira guardar as folhas na parte mais quente da sua geladeira e com papel absorvente. Veja no vídeo abaixo:

Como armazenar legumes no freezer?

No caso dos legumes, o ideal é congelá-los. O melhor jeito de fazer isso sem perder sabor e nutrientes é branqueá-los primeiro, ou seja, colocá-los na água quente e depois na água fria, antes de levá-los para congelar. Essa técnica vale para cenouras, batatas, abóbora, couve-flor, mandioquinha, espinafre e quase tudo. Uma das únicas excessões é a mandioca, que é melhor congelar crua e já descascada.

Como armazenar legumes sem congelar?

Caso não queira congelar os legumes, você pode armazenar as vegetais na parte menos fria da geladeira, principalmente as que são mais sensíveis a temperaturas muito frias (como berinjela, cenoura e pepino). Mas também não são todos os legumes que precisam ser guardados na geladeira. A batata, por exemplo, aguenta muito bem em locais arejados e principalmente com pouca luz.

Cebola, alho e tomate

Há legumes e verduras que não precisam ser armazenados na geladeira, como a cebola e o alho, que podem ir direto para a fruteira, mas o ideal é guardá-los separados, por conta dos odores. O tomate também não precisa ir para a geladeira e deve ser refrigerado apenas quando muito maduro ou em dias de muito calor, dentro de um saco bem seco e fechado, para evitar que a pele queime com o frio.