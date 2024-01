Como congelar verduras e legumes sem cometer erros?

A prática de congelar alimentos é muito comum entre a maioria das pessoas e contribui para a preservação dos produtos e sua durabilidade.

Mas para guardar a comida no congelador de forma correta é necessário saber como armazenar cada tipo de alimento, sejam carnes ou vegetais. No caso de legumes e verduras, o ideal é sempre higienizar com água e secar muito bem os itens antes de levá-los ao freezer.

Também é importante realizar o branqueamento dos vegetais, que consiste em dar um “choque térmico” nas hortaliças antes do congelamento, o que vai ajudar a preservar as cores e a textura dos produtos. Esse processo ainda inativa as enzimas que causam a oxidação dos alimentos desse grupo, contribuindo para a saúde de quem os consome.

Basta colocar os vegetais na água fervente por até 2 minutos e depois colocar esses vegetais em uma bacia com água e gelo. Após essa etapa os legumes e verduras já podem ser congelados.

Para as ervas como salsinha, cebolinha e coentro, higienize, seque e pique antes de guardar em potes de vidros ou sacos plásticos de fechamento tipo zip. Para saber mais dicas sobre como armazenar alimentos congelados, leia a matéria completa.