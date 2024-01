Como usar o micro-ondas para cozinhar legumes no vapor?

Para quem tem uma rotina corrida, ou só preza pela praticidade em geral, o micro-ondas é um eletrodoméstico indispensável na cozinha, visto que basta apertar uns botões, esperar alguns minutos e pronto: você tem uma comida aquecida.

Mas, além de requentar as sobras das refeições que foram armazenadas na geladeira, o micro-ondas pode servir outras funções.

É possível, por exemplo, utilizá-lo para cozinhar legumes no vapor. No caso dos congelados, é só colocá-los em uma tigela com uma colher de sopa de água, cobri-la com um prato e levá-la por cerca de três minutos no micro-ondas.

Alimentos maiores, como batata, abóbora, couve-flor e brócolis também podem ser cozidos no eletrodoméstico quando devidamente umedecidos com água e dispostos em assadeiras rasas de vidro, além de serem tampados com filme plástico com alguns furos.

