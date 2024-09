O que os imperadores da China realmente comiam dentro da secreta Cidade Proibida de Pequim

Construída durante a Dinastia Ming, a Cidade Proibida, localizada no centro de Pequim, China, é um vasto complexo palaciano que serviu como residência dos imperadores chineses por quase 500 anos, de 1420 até o início do século XX. Poucos súditos chineses tinham permissão para entrar no local e até hoje, umas das principais dúvidas acerca dessa comunidade é o que esses imperadores chineses comiam.

De acordo com a CNN, Zhao Rongguang, um historiador de alimentos da província de Heilongjiang, no norte da China, é uma das últimas pessoas que conseguiu ter acesso e estudar minuciosamente todos eles antes de serem trancados. Confira algumas das curiosidades:

O que eles comiam?

Delicioso ensopado de carne Foto: Freepik

Segundo o especialista, a carne de animais selvagens e comidas incomuns fizeram parte da história dessa Cidade Secreta. Começando pelo testículo de tigre e a crista de galo, que eram vistos como afrodisíacos, ou seja, os imperadores consumiam para o aumento de libido. “Acredito que Kangxi comeu muitos deles, pois foi registrado oficialmente que Kangxi caçou mais de 60 tigres em sua vida”, contou Zhao.

Além disso, na culinária manchu, eles comiam ensopados de moela de pato, pato de panela quente, veados asiáticos assados e faisões, pato defumado assado no porto e ainda, tomavam muito chá com leite. “Os cardápios eram frequentemente apresentados ao imperador na noite anterior para aprovação”, disse ele.

